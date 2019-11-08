Движение на набережной Мойки ограничат до апреля

Работники Государственной административно—технической инспекции предупреждают водителей о том, что с 9 ноября в некоторых районах Санкт—Петербурга будут действовать дополнительные ограничения движения транспорта.

Так 9 ноября будет ограничено движение транспорта из—за ремонта газопровода по Благодатной улице от улицы Севастьянова до Свеаборгской. По этой же причине движение по Торжковской улице также будет ограничено 9, 10, 16, 17 ноября.

С 12 по 25 ноября будет затруднен проезд по улице Руставели, а от Комсомольской площади до улицы Гладкова до 4 декабря будет проводиться ремонт тротуаров.

Одно из самых серьезных ограничений затронет Центральный район Санкт-Петребурга. Работы на набережной реки Мойки от Прачечного до Фонарного переулка будут проходить с 12 ноября по 21 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.