Движение на набережной Мойки ограничат до апреля

Движение на набережной Мойки ограничат до апреля
Скоро вступят в силу новые дорожные ограничения. Фото:baltphoto.ru

Работники Государственной административнотехнической инспекции предупреждают водителей о том, что с 9 ноября в некоторых районах СанктПетербурга будут действовать дополнительные ограничения движения транспорта.

Так 9 ноября будет ограничено движение транспорта изза ремонта газопровода по Благодатной улице от улицы Севастьянова до Свеаборгской. По этой же причине движение по Торжковской улице также будет ограничено 9, 10, 16, 17 ноября.

С 12 по 25 ноября будет затруднен проезд по улице Руставели, а от Комсомольской площади до улицы Гладкова до 4 декабря будет проводиться ремонт тротуаров.

Одно из самых серьезных ограничений затронет Центральный район Санктетребурга. Работы на набережной реки Мойки от Прачечного до Фонарного переулка будут проходить с 12 ноября по 21 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, в Петербурге ожидается ограничение движения на улице Салова и Большому Сампсониевскому проспекту.

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