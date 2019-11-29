Ангела Меркель упала перед выходом на сцену в Берлине

Немецкий канцлер Ангела Меркель споткнулась и упала, когда поднималась на сцену во время конференции в Берлине.

Издание Daily Mail опубликовало видео с моментом падения на своем канале на YouTube. Судя по кадрам, Меркель споткнулась и упала на колени, когда пыталась подняться на сцену. Начиная свое выступления, канцлер отметила, что не заметила лестницу и пообещала воспользоваться ей, когда будет спускаться.

Инцидент произошел на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Меркель обсудили Украину и Ближний Восток по телефону. Глава страны заявил, что считает важным соблюдать минские соглашения, а также сообща решать, как прекратить боевые действия в Ливии.