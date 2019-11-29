Старейшая американка скончалась на 115-м году жизни

В Соединенных Штатах Америки скончалась старейшая жительница страны — Алелия Мерфи. Ей было 114 лет и 140 дней.

Афроамериканка, проживающая в Нью-Йорке, стала самым старым гражданином страны в начале текущего года, когда скончалась Лесси Браун, на тот момент старейшая американка, сообщает телеканал АВС.

Алелия Мерфи появилась на свет в 1905 году в штате Северная Каролина, после чего, в 21 год, переехала в нью-йоркский Гарлем, известный как район проживания афроамериканцев.

В Группе геронтологических исследований (GRG), которая занимается списками долгожителей, подтвердили смерть старейшей американки. Теперь ее «пост» заняла Хестер Форд из Северной Каролины, которой 114 лет и 105 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов.