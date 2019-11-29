В Благовещенске закончили строительство моста через Амур в Китай

В Благовещенске закончили строительство моста через Амур в Китай
Мост соединяет Россию и Китай. Фото: pixabay

В Приамурье завершилось строительство автомобильного моста, соединяющего Россию и Китай через реку Амур, сообщили в правительстве Приамурья.

Губернатор Василий Орлов заявил, что в Благовещенке успешно завершилось строительство мостового перехода. Теперь, по его словам, начнется оформление всей необходимой документации, передает РИА Новости.

Строительство моста из России в китайский город Хэйхэ началось три года назад. Строители произвели стыковку двух частей в мае этого года. Мост длиной в 19,9 км построен с проезжей частью в две полосы. Предполагается, что за день по нему будут проезжать 630 большегрузов, 164 автобуса, 68 легковушек и порядка 5,5 тысяч человек в день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавтодор рассмотрел и одобрил проект строительства моста через реку Лена под Якутском, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих..

амур благовещенск Китай мост
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Под Выборгом спасатели два часа тушили частный дом
В Благовещенске закончили строительство моста через Амур в Китай
В Новосаратовке сгорел дачный дом
Школьник избил выгнанную с чаепития в Новосибирске девочку
Старейшая американка скончалась на 115-м году жизни
Ночью на улице Канареечной сгорела иномарка
Семь человек погибли в авиакатастрофе в Канаде
Ангела Меркель упала перед выходом на сцену в Берлине