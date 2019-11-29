В Благовещенске закончили строительство моста через Амур в Китай

В Приамурье завершилось строительство автомобильного моста, соединяющего Россию и Китай через реку Амур, сообщили в правительстве Приамурья.

Губернатор Василий Орлов заявил, что в Благовещенке успешно завершилось строительство мостового перехода. Теперь, по его словам, начнется оформление всей необходимой документации, передает РИА Новости.

Строительство моста из России в китайский город Хэйхэ началось три года назад. Строители произвели стыковку двух частей в мае этого года. Мост длиной в 19,9 км построен с проезжей частью в две полосы. Предполагается, что за день по нему будут проезжать 630 большегрузов, 164 автобуса, 68 легковушек и порядка 5,5 тысяч человек в день.

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