В Ленобласти появятся два охраняемых заповедника

В Ленобласти появятся два охраняемых заповедника
Два заповедника появятся в окрестностях Приморска. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти откроют два новых природных заказника: Бухта Желая и озеро Высокинское вблизи Приморска.

Заповедники получат статус охраняемых природных территорий. Природные заказники появятся вокруг бухты Желтая Финского залива и озера Высокинское по поручению губернатора региона Александра Дрозденко. Поручение было дано во время заседания Общественного экологического Совета при губернаторе.

Дрозденко также отметил, что такой статус имеется у порядка 17% территорий региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объявлен конкурс на создание логотипов особо охраняемых природных территорий Петербурга. Принять участие может любой желающий. Работы принимаются в неограниченном количестве.

александр дрозденко выборгский район заповедники ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители Петербурга пытаются спасти запертого в машине больше суток щенка
Мужчина пригрозил колпинским полицейским взрывом
Мужчина проломил потолок, чтобы проникнуть в ювелирный на Наставников
В Ленобласти появятся два охраняемых заповедника
Неизвестный обчистил квартиру на миллион в Московском районе
В Петербурге прокуратура вскрыла нарушения в «Мастерской Аникушина»
Актера Вячеслава Гришечкина избили в Москве
Пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной на Ярославском