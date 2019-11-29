В Ленобласти появятся два охраняемых заповедника

Два заповедника появятся в окрестностях Приморска. Фото: pixabay

Два заповедника появятся в окрестностях Приморска. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти откроют два новых природных заказника: Бухта Желая и озеро Высокинское вблизи Приморска.

Заповедники получат статус охраняемых природных территорий. Природные заказники появятся вокруг бухты Желтая Финского залива и озера Высокинское по поручению губернатора региона Александра Дрозденко. Поручение было дано во время заседания Общественного экологического Совета при губернаторе.

Дрозденко также отметил, что такой статус имеется у порядка 17% территорий региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объявлен конкурс на создание логотипов особо охраняемых природных территорий Петербурга. Принять участие может любой желающий. Работы принимаются в неограниченном количестве.