Объявлен конкурс на создание логотипов особо охраняемых природных территорий Петербурга

Объявлен конкурс на создание логотипов особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».
Принять участие может любой желающий. Работы принимаются в неограниченном количестве.
Логотип должен представлять наиболее репрезентативные природные комплексы ООПТ в целом или их отдельные компоненты (типичные виды, редкие и охраняемые виды и др.), сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Каждую работу должна сопровождать пояснительная записка с описанием логотипа и объяснением, почему для изображения выбран данный объект.
Работы принимаются до 17 ноября 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru с пометкой «Конкурс логотипов».
Победителей ждут призы.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ноябре в Петербурге должны представить новый метабренд города, за основу которого возьмут изображение головы Петра I. Логотип дополнится слоганом Create the Great.