Объявлен конкурс на создание логотипов особо охраняемых природных территорий Петербурга

Объявлен конкурс на создание логотипов особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга».

Принять участие может любой желающий. Работы принимаются в неограниченном количестве.

Логотип должен представлять наиболее репрезентативные природные комплексы ООПТ в целом или их отдельные компоненты (типичные виды, редкие и охраняемые виды и др.), сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Каждую работу должна сопровождать пояснительная записка с описанием логотипа и объяснением, почему для изображения выбран данный объект.

Работы принимаются до 17 ноября 2019 года в электронном виде на адрес электронной почты eco@oopt.kpoos.gov.spb.ru с пометкой «Конкурс логотипов».

Победителей ждут призы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ноябре в Петербурге должны представить новый метабренд города, за основу которого возьмут изображение головы Петра I. Логотип дополнится слоганом Create the Great.