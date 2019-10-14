Изображение Петра I станет новым логотипом Петербурга

В ноябре в Петербурге должны представить новый метабренд города, за основу которого возьмут изображение головы Петра I. Логотип дополнится слоганом Create the Great.

Как сообщает «Коммерсант», разработчиком логотипа выступило агентство SPN Communications, представившее несколько вариантов исполнения логотипа. В каждом варианте присутствует либо Лахта Центр, либо Исаакиевский собор на сине-голубом фоне. При этом они отличаются техникой изображения.

Издание отмечает, что сейчас Ассоциация коммуникационных агентств РФ работает над оспариванием законности проведения конкурса на создание метабренда. Также губернатора Петербурга попросили пересмотреть закон о порядке использования официальных городских символов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Артемий Лебедев подарил «всем желающим» логотип Петербурга.