Пермскую оперу возглавит режиссер из Петербурга Марат Гацалов

Пермскую оперу возглавит режиссер из Петербурга Марат Гацалов
Марат Гацалов. Фото: instagram.com/permopera

Режиссер Марат Гацалов, долгое время работавший в Петербурге, возглавит Пермский театр оперы и балета, сообщает пресс-служба театра.

Марат Гацалов официально вступит в новую должность главного режиссера театра из Перми с первого дня декабря.

Марат Гацалов родом из Киришей Ленобласти. Окончив ВГИК и режиссерский факультет РАТИ он начал карьеру в Москве, где работал в «Школе современной пьесы», а также Московском театре имени Маяковского и Прокопьевском драмтеатре. После этого он переехал в Петербург, где стал худруком Александринского театра. Также он награжден «Золотой маской» за спектакль «Август: графство Осейдж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут создать единый реестр театров.

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