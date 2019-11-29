Ирина Потехина рассказала о задачах в должности вице-губернатора

В Петербурге Законодательное собрание в ходе голосования утвердило кандидатуру Ирины Потехиной на должность вице-губернатора города. Она рассказала о планах работы в новой должности.

По мнению Потехиной, важным аспектом является доверие между жителями и властью. Она также отметила свой проект, в рамках которого состоялся открытый урок с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России общался со школьниками.

Она отметила, что детей нужно подготовить к «завтрашнему дню» так, чтобы они были успешными.

«Задача образования – подготовить детей к рынку труда в условиях неопределенности», — заявила Потехина, добавив, что данная задача очень сложная и самая важная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ирину Потехину утвердили на должность, которая предполагает решение вопросов молодежной политики, общего и среднего профессионального образования, взаимодействия со СМИ.