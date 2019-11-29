Инспекторы Росприроднадзора и полиции проверили транспортировщиков отходов на Таллинском шоссе

В Красносельском районе Северной столицы сотрудники Росприроднадзора и полицейские провели проверку транспортировщиков отходов. Рейд проходил на посту ГИБДД на Таллинском шоссе.

Инспекторы проверяли у водителей наличие товарно-транспортных накладных, паспорта на перевозимые отходы, а также свидетельства, подтверждающие прохождение обучения по данной работе. Сотрудники также сверяли наличие лицензии на транспортирование отходов.

В результате проведенной проверки нарушения были не выявлены.

Как сообщили в федеральной службе по надзору в сфере природопользования, такой результат объясняется тем, что в дневное время по основным магистралям передвигаются легальные транспортировщики отходов.

Лица, устраивающие несанкционированные свалки, стараются перемещать отходы в ночное время либо ранним утром и выбирают объездные пути.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что трудовые книжки перейдут в электронный формат. Нововведение введут в России.