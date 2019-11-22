Трудовые книжки перейдут в электронный формат в России

Трудовые книжки перейдут в электронный формат в России
В России введут электронные трудовые книжки. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России со 2021 года введут электронные трудовые книжки. Госдума уже приняла соответствующий закон.

Государственная Дума приняла во втором чтении поправки в трудовой кодекс и другие законы, согласно которым в России введут электронные трудовые книжки, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В новом формате трудовой книжки будут содержаться данные о предыдущих местах работы, переводах на другую работу, а также об увольнении. Работодатель будет обязан каждый месяц вносить данные о сотрудниках в систему ПФР.

Сведения о своем трудовом стаже россияне смогут получить в МФЦ или на портале госуслуг. Поправки должны вступить в силу со следующего года, а с 2021 года будет осуществлен переход на электронный формат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы и поликлиники Ленобласти переходят на электронные медкарты.

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