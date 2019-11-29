Спасение человека из полыньи провели спасатели в Стрельне

Операцию по спасению человека, который переходил реку Стрелку в Санкт-Петербурге по тонкому льду и провалился в полынью, провели сотрудники Поисково-спасательной службы Петербурга.

К месту происшествия прибыли три спасателя на борту судна на воздушной подушке подушке «Хивус». Один из спасателей добрался ползком к пострадавшему и вытащил его из воды. Пострадавшего погрузили на борт судна и оказали первую медицинскую помощь.

Спасательная операция была проведена в рамках учений с началом ледостава. Ход учений контролировал руководитель поисково-спасательной службы.

По постановлению Правительства, в Петербурге запрещено выходить на лед водных объектов с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, большая часть взятых проб почвогрунта в Петербурге оказались чрезвычайно опасными.