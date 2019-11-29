Эксперты: почва Петербурга по-прежнему чрезвычайно опасна

Компания «ТехноТерра» исследовала восемь районов Северной столицы. Большая часть взятых проб почвогрунта оказались чрезвычайно опасными.

Как сообщили в комитете по природопользованию в пятницу, 29 ноября, эксперты взяли 128 проб на содержание химических элементов в почве. В проверку вошли восемь районов города: Василеостровский, Выборгский, Красносельский, Фрунзенский, Центральный, Невский и Приморский.

По результатам исследований 85 проб были признаны «чрезвычайно опасными», еще 32 причислили к просто «опасным». В грунте каждого из восьми районов отмечается повышенное содержание бензопирена, меди, кадмия, свинца, цинка и нефтепродуктов.

Депутат ЗакСа Надежда Тихонова отмечает, что после такого отчета городское правительство «обязано разработать комплексную программу по улучшению состояния почв».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю экологи вывезли из петербургских водоемов 118 кубометров отходов.