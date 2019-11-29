Актер, который сыграл Дукалиса, осудил поступок фанатов «Спартака»

Актер Сергей Селин, который прославился ролью Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», высказал свое мнение о выходке фанатов «Спартака».

В прошлые выходные в Екатеринбурге во время матча против «Урала» болельщики «Спартака» оскорбляли нападающего команды «Зенит». Сергей Селин посчитал, что подобное поведение в отношении Артема Дзюбы не должно оставаться безнаказанным.

«Надо выигрывать, это раз. Во-вторых, я посоветую нашим фанатам как-то ответить, отреагировать на это. Дружно — баннерами и речевками. Реакция нужна, потому что зло должно быть наказано. Я не призываю к какому-то мордобою, но ответить надо. Корректно, по-питерски. А может, и не очень корректно, потому что скажем прямо, они вели себя по-хамски», — рассказал Сергей Селин корреспонденту АБН.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», 1 декабря, «Спартак» сыграет с «Зенитом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина ударил ногой росгвардейца после летнего матча.