«Арсенал» уволил Эмери с поста главного тренера

Лондонский «Арсенал» уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Клуб не стал сопровождать данную новость его фотографией.
К опубликованной в Twitter клуба записи была прикреплена фотография домашнего стадиона «канониров» «Эмирейтс». Решение об отставке Унаи Эмери было вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне.
Как сообщили в клубе, взять ответственность за первую команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера попросили Фредди Юнгберга. В настоящее время продолжается поиск нового главного тренера.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спортсмены и их тренеры получат денежные премии от петербургских властей. Награду получат 15 юных спортсменов.