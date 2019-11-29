«Арсенал» уволил Эмери с поста главного тренера

&#171;Арсенал&#187; уволил Эмери с поста главного тренера
Сообщение об отставке появилось в twitter. Фото: twitter.com

Лондонский «Арсенал» уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Клуб не стал сопровождать данную новость его фотографией.

К опубликованной в Twitter клуба записи была прикреплена фотография домашнего стадиона «канониров» «Эмирейтс». Решение об отставке Унаи Эмери было вызвано неудовлетворительными результатами «канониров» в нынешнем сезоне.

Как сообщили в клубе, взять ответственность за первую команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера попросили Фредди Юнгберга. В настоящее время продолжается поиск нового главного тренера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спортсмены и их тренеры получат денежные премии от петербургских властей. Награду получат 15 юных спортсменов.

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