Юные спортсмены и их тренеры получат 25 тысяч рублей от властей Петербурга

Юные спортсмены и их тренеры получат 25 тысяч рублей от властей Петербурга
Юные чемпионы получат денежные премии. Фото: pixabay.com

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заверил своей подписью постановление о присуждении денежной премии юным чемпионам и их руководителям.

Поощрительная награда достанется пятнадцати спортсменам и пяти наставникам. Сумма вознаграждения составит25 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе городской администрации. Двадцать наиболее достойных претендентов отобрали из 164 человек.

Отмечается, что обладателей премии выбирали по «результатам выступлений на III юношеских Олимпийских играх, чемпионатах и первенствах мира, Европы и России в 2018 году». Градоначальник уже подписал постановление о награждении ребят и тренеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятьдесят петербуржцев приставили к награде за достижения в развитии физкультуры и спорта, а также пропаганду в развитии здорового образа жизни.

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