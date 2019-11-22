Пятьдесят петербуржцев получат награды за заслуги в развитии физкультуры и спорта

Награда присуждается уже пятнадцатый год. Фото: Baltphoto

Награда присуждается уже пятнадцатый год. Фото: Baltphoto

Пятьдесят жителей Северной столице отметят нагрудными знаками «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга» .

Об этом сообщили в пятницу, 22 ноября, в пресс-службе городской администрации. Знак отличия присуждается за достижения в области развития спорта, а также за пропаганду ведения здорового образа жизни. Кроме того, наградой отметят горожан, укрепляющих авторитет Северной столицы как прогрессивного спортивного центра как в России, так и за границей.

Нагрудный знак учредили в 2004 году. В 2019 году награда достанется 50 петербуржцам. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городом Ленинградской области с наиболее развитой спортивной и рекреационной инфраструктура признан Кудрово.