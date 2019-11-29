В канализацию Петербурга слили яд: злоумышленника нашли

В канализацию Петербурга слили яд: злоумышленника нашли
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото:pixabay.com

В канализационную систему на юге Санкт-Петербурга попал чрезвычайно опасный яд. Жители Купчино, Колпино и Невского района почувствовали неприятный сладковатый запах в воде.

Расследованием данного инцидента занялась полиция. 27 ноября работники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в сливе ядовитой жидкости.

Подозреваемый рассказал, что мужчина неславянской внешности сделал у него заказ на слив неизвестной ему жидкости. Подозреваемый слил жидкость из емкости в кузове «ГАЗели» в коллектор между 5-м и 9-м домами по Малой Карпатской улице.

Данной жидкостью оказалась токсичная окись этилена. Вещество не несет опасности в малых количествах, но при большой концентрации может вызвать отравление, раздражение кожи и ожоги.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мужчина шел на работу, когда поскользнулся у метро. Его доставили в НИИ скорой помощи.

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В канализацию Петербурга слили яд: злоумышленника нашли
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