Петербуржцев успокоили после слухов о сильном яде в канализации

Наиболее сильно запах в Купчино чувствовался у люков ливневой канализации. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Наиболее сильно запах в Купчино чувствовался у люков ливневой канализации. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Официальные результаты проб, взятых после слива в канализацию Петербурга неизвестного сильно пахнущего вещества, будут готовы 30 ноября. По предварительной информации, источником вони могла стать окись этилена.

Жители Купчино 21 ноября почувствовали едкий запах. Причиной его, как оказалось, стал несанкционированный слив в канализацию. Пробы вещества взял ГУП «Водоканала Санкт-Петербурга». Результаты проверки, как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе предприятия, будут готовы на выходных.

По предварительным данным, слить в канализацию могли окись этилена, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вещество это, по информации издания, обладает опасными свойствами.

В «Водоканале» и Администрации Фрунзенского района поспешили завершить, что бояться жителям Петербурга нечего. Проверка подтвердила, что вещество не оказало влияния на воду и сети.

«Предварительно коллеги рассказали, что найденные вещества довольно безвредны», — уточнили в пресс-службе «Водоканала».

Как рассказали gazeta.spb.ru в районной администрации, первичная проверка в колодцах, из которых исходил запах, показала, что никакого вреда вещество не несет. По консистенции оно напоминает стеклоочиститель, отметили в пресс-службе.

«Если бы опасность была, меры давно были бы приняты. Когда возникает посторонний запах, у людей появляется чувство тревоги. Это нормально. Но первое, что мы сделали с коллегами из «Водоканала» — проверили содержание вод в колодцах. Никакой опасности они не представляли», — сообщили в Администрации Фрунзенского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали предполагаемого виновника химического запаха в Купчино. Мужчина работает частным ассенизатором. Проверка показала, что содержимое в его автоцистерне соответствует слитым отходам.