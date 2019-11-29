Владимир Зеленский подписал закон о реформе воинских званий

Президентом Украины был подписан закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.

Теперь воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины заменят на звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Также название воинской части «полк» заменят на «бригаду».

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году Военной доктрине Украины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге обсудили реформирование избирательной системы из-за проблем муниципальных выборов. Одним из предложений было упразднить ИКМО. Совещание прошло под руководством главы Городской избирательной комиссии Виктора Миненко.