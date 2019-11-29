В ДТП на Дороге Жизни во Всеволожске пострадал водитель

В ДТП на Дороге Жизни во Всеволожске пострадал водитель
Фотография с места проишествия. Фото:vk.com/spb_today

В Ленинградской области в городе Всеволожск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

Машины Ford и Opel столкнулись на пересечении улиц. От удара Ford влетел в дорожное ограждение.

«Во Всеволожске на перекрестке Дороги жизни и Александровской улицы столкнулись «Форд» и «Опель». В «Опеле» есть пострадавший», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По фотографиям из социальных сетей заметно, что машины получили серьезные повреждения.

Очевидцы из Сети сообщили, что во время аварии пострадал водитель Opel.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Всеволожском районе произошло серьезное ДТП с участием «ГАЗели». Машину разворотило на магистрали Дорога жизни. ДТП произошло 26 ноября. Информации о пострадавших нет.

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