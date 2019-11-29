Дома Петербурга оборудовали «холодными чердаками»

По программе «холодный чердак» в Санкт-Петербурге было оборудовано 2052 дома, 80 из которых расположены в Петроградском районе.

29 ноября во время рабочего визита в Петроградский район глава жилищного комитета отметил, что в дома, которые еще не оборудовали новой технологий рабочие для очистки кровли будут направлены в первую очередь. Данные дома находятся под повышенным вниманием коммунальщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новогодняя ночь в Петербурге обещает быть по-настоящему зимней. На город 31 декабря и 1 января опустится снег. Ждать ли горожанам сугробы или белые хлопья, пока не уточняется. Однако атмосферу праздника снег обещает в любом случае. Первый зимний снег опустится на город уже 1 декабря.