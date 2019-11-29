На Новгородской снесли торговые домики и летнее кафе

В Петербурге освободили земельный участок на пересечении Новгородской и 10-й Советской улиц. На нем были самовольно размещены тент летнего кафе и торговые домики.

Участок обследовали сотрудники комитета по контролю за имуществом. Выяснилось, что предприниматель самовольно занял 650 кв. метров. Территорию огородили и разместили на ней торговую зону, тент летнего кафе и прочие элементы благоустройства, сообщает пресс-служба ККИ.

Пользователь не освободил землю в установленный срок. Сносить конструкции пришлось принудительно. Сотрудники ККИ нагрянули на Новгородскую 28 ноября и провели демонтаж.

Выяснилось, что предприниматель имеет договор аренды на снежный участок. Однако нарушения по его использованию также допущены. На участке расположен ресторан, что противоречит условиям договора. Информация будет направлена в комитет имущественных отношений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в на Стародеревенской улице в Петербурге планируют снести более 900 гаражей.