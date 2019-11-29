В Петербурге перестали искать останки Ещенко

В Петербурге перестали искать останки Ещенко
Убитая аспирантка СПбГУ. Фото: скриншот из Facebook Анастасии Ещенко

Водолазы не смогли найти какие-либо фрагменты тела убитой аспирантки.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в следственных органах. Поиски останков тела Анастасии Ещенко, которую, по предварительным данным, убил доцент Олег Соколов, прекращены. Водолазы отмечают, что ничего обнаружить не удается, так что не имеет смысла продолжать погружаться в воду.

Напоминаем, что фрагменты тела Анастасии Ещенко искали на протяжении трех недель. Обвиняемый в убийстве лишил девушку жизни в начале ноября после ссоры, выстрелив ей в голову. Затем доцент расчленил тело и постарался утопить его в Мойке, но был пойман.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Госдума занялась психическим здоровьем преподавателей после дела доцента Соколова. Авторы инициативы — депутаты от партии «Единая Россия» Гаджиметом Сафаралиевым и Евгением Марченко.

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