В Ленобласти дом горел на 54 «квадратах»

В Ленобласти дом горел на 54 «квадратах»
Огонь потушили за полчаса. Фото: pixabay.com

В Кингисеппскоим районе Ленинградской области случился пожар в одном из частных домов. Возгорание произошло вечером, 29 ноября, в деревне Ванакюля.

В 15:32 в спасательные службы поступило сообщение о возгорании. В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области сообщили, что пожар удалось потушить к 16:52.

Пожар распространился на 54 квадратных метра.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что специалисты рассказали, что ливневая канализация в Санкт-Петербурге не проходит очистку, так что использование реагентов может повлиять на попадание вредных веществ в реки и каналы города. В ведомстве убеждены, что из-за реагентов могут пострадать водные объекты.

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