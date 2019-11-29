Ученые: рыба-клоун находится под угрозой исчезновения

Количество рыб становится все меньше из-за изменения климата.

Обо всем рассказали ученые из Франции, чьи слова приводит Ecology Letters. Они уверяют, что рыб-клоунов с каждым годом все меньше, потому что им сложно адаптироваться к изменениям климата. Эксперты на протяжении долгих лет наблюдали за рыбами и выяснили, что их численность зависит от чистоты воды, а также от наличия кораллового рифа и актиний, в которых они живут. Исследование их ДНК показало, что им сложно пережить резкие перемены.

Ученые убеждены, что рыбы не могут сами себе помочь. Сейчас специалисты обеспокоены вопросом, как увеличить их популяцию и на дать им вымереть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые из США нашли гены, контролирующие ожирение у животных. С помощью данного открытия потенциально станет возможно решить проблемы людей с лишним весом и анорексией.