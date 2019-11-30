В работе Twitter произошел массовый сбой

В ночь на 30 ноября в работе Twitter произошел сбой.
Пользователи ряда стран жалуются, что не могут воспользоваться социальной сетью Twitter.
По данным Downdetector, больше всего пользователи жаловались на проблемы с работой веб-сайта. Таковых было 48%. Кроме того 34% рассказали, что не могут войти в приложение на iPhone или iPad и 17% — не могли воспользоваться на Android.
Большое всего жалоб поступило из США, Канады, Мексики, Британии и Японии. Кроме того, на сбой работе в Twitter жаловались пользователи из Москвы.
В чем причина сбоев – пока не известно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои на мировых интернет-ресурса.