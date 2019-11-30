В Датский апелляционный совет поступила жалоба на строительство «Северного потока-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В апелляционный совет Дании по вопросам энергетики поступила жалоба на решение Датского энергетического агентства (DEA), разрешившего строить газопровод «Северный поток — 2» в территориальных водах страны.

Об этом заявил пресс-секретарь совета Эллен Эвиг Юргенссен. Она отметил, что жалоба дошла в установленные для апелляции сроки — до 27 ноября, сообщает РИА «Новости». При этом, кто подал жалобу не уточняется.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2». До этого Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.