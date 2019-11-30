Тройное ДТП произошло на Заневском проспекте

Тройное ДТП произошло на Заневском проспекте
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 30 ноября в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

ДТП произошло на Заневском проспекте перед Заневской площадью.

«Паровозик из трёх машин на Заневском проспекте перед Заневской площадью, двигались со стороны моста Александра Невского», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Возможно, ДТП произошло из-за гололедицы. Столкнувшиеся автомобили не мешают остальным участника движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Васильевском острове в Петербурге прекратилось движение трамваев. Остановку транспортных средств спровоцировало ДТП из трех автомобилей.

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