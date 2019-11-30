Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал оскорбления в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин оскорбления нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы со стороны фанатов.

«Там же были не болельщики сборной. Как мне сказали, это фанаты «Спартака», якобы обозлившиеся на него еще за переходы. Думаю, ему все равно. Он не обращает на это внимания», — сказал он в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» (0:0) фанаты «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Артема Дзюбы.

Похожий инцидент произошел после победного матча против команды Сан-Марино. Болельщики выкрикивали нецензурные выражения в адрес Артема Дзюбы. РФС разыскивает их, чтобы применить санкции. Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист петербургского клуба «Зенит»Артём Дзюба большую часть 1-го тайма матча ЛЧ с «Лионом», который прошел накануне, провёл в порванной футболке. Оказалось, что под нее нападающий надел еще одну — с собственным изображением. О «секретной» одежде стало известно после того, как порвалась первая футболка.