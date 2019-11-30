В Старых Раглицах госпитализировали мужчину с пробитой головой

Мужчина без сознания с раной на голове был найден соседями в Волосовском районе Ленинградской области. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Волосовского района получили информацию, что жительница деревни Старые Раглицы обнаружила своего соседа у него дома с пробитой головой. Она проходила мимо и, увидев распахнутую дверь, решила заглянуть внутрь. Там она обнаружила мужчину, примерно 60-ти лет на вид, лежащего на полу без сознания, сообщает 47news.

Медики доставили пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии. Его личность и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина насмерть забил женщину из Мурино в ее подъезде. Он напал на 51-летнюю местную жительницу, избив ее неизвестным предметом, нанося удары по голове и телу.