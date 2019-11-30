Жильцы домов на Космонавтов остались без отопления после прорыва трубы

Жильцы домов на Космонавтов остались без отопления после прорыва трубы
Жильцов перевели на резервную схему теплоснабжения. Фото: vk.com/spb_today

Коммунальная авария, произошедшая в Московском районе Петербурга, привела к отключению тепла в домах на проспекте Космонавтов.

Жители дома №66 по проспекту Космонавтов пожаловались в соцсетях на отключение отопления после прорыва трубы. Двор одного из многоквартирных домов превратился в большую лужу, написали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП».

Позже в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что технологической нарушение было обнаружено на тепломагистрали на проспекте Космонавтов, 68. Специалисты уже демонтировали поврежденный участок и сейчас укладывают новые трубы.

Жильцов перевели на резервную схему теплоснабжения, в домах есть горячая вода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса починили трубу после прорыва.

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Жильцы домов на Космонавтов остались без отопления после прорыва трубы
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