Жильцы домов на Космонавтов остались без отопления после прорыва трубы

Коммунальная авария, произошедшая в Московском районе Петербурга, привела к отключению тепла в домах на проспекте Космонавтов.

Жители дома №66 по проспекту Космонавтов пожаловались в соцсетях на отключение отопления после прорыва трубы. Двор одного из многоквартирных домов превратился в большую лужу, написали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП».

Позже в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что технологической нарушение было обнаружено на тепломагистрали на проспекте Космонавтов, 68. Специалисты уже демонтировали поврежденный участок и сейчас укладывают новые трубы.

Жильцов перевели на резервную схему теплоснабжения, в домах есть горячая вода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Энгельса починили трубу после прорыва.