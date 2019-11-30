В Красносельском районе в январе 2020 года появится новая школа

В Красносельском районе в январе 2020 года появится новая школа
Школу откроют после новогодних каникул. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга откроют новую школу с опережением срока на девять месяцев. Учебное заведение откроет свои двери для школьников в январе.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов во время проверки в Красносельском районе, общеобразовательная школа №219 будет открыта сразу после новогодних каникул — 13 января 2020 года.

Беглов отметил, что изначально школу должны были открыть в начале следующего учебного года — 1 сентября 2020 года, однако строительные работы на объекте завершат досрочно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине вместо дома построят школу. Глава Гатчинского района отметила, что нужно выделить новый участок для строительства жилого дома, а на Аэродроме стоит в первую очередь возвести школу.

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