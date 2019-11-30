В Петербурге и Москве раскупили почти все билеты на поезда в Крым

На первые поезда «Таврида» из Москвы в Симферополь и обратно раскупили почти все билеты. Примерно такая же ситуация и с поездами из Петербурга.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на ФГУП «Крымская железная дорога», на поезд «Москва — Симферополь», отправляющийся 24 декабря, куплено 694 билета (80,6%). А на поезд, отправляющийся 25 декабря — 741 билет (86,2%). Спрос на билеты в обратном направлении еще выше — до 94%. Всего в поезде 860 мест.

Крымские поезда из Петербурга и обратно пользуются меньшей популярностью. Так, на первый поезд, отправляющийся в Севастополь продано 412 из 750 мест (54,9%), а обратно — 368 билетов (49,2%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на 28 и 29 декабря все билеты из Петербурга в Симферополь уже проданы, на 27 декабря проданы все купе, а билетов в плацкарт осталось очень мало.