Жители Петербурга раскупили почти все билеты на поезда в Крым

Большая часть билетов на поезда в Крым уже выкуплена.

На 28 и 29 декабря все билеты уже проданы, на 27 декабря проданы все купе, а билетов в плацкарт осталось очень мало, сообщает сервис Туту.ру.

С 8 ноября в стране запустили продажу билетов на поезда в крымский Симферополь. Поезда отправляются с вокзалов Москвы и Петербурга. Стоимость билетов начинается с 3,5 тысяч рублей.

Стоимость проезда в плацкарте из Петербурга до Симферополя составляет от 3,5 тысяч рублей, а в купе — от 3,9 тысяч рублей. Из Москвы же поездка на поезде до Крыма обойдется по цене от 2,9 тысяч рублей (купе) или от 9,9 тысяч рублей (СВ).

Первая «Таврия» отправится с Московского вокзала Петербурга 23 декабря в 14:00 мск. Поездка займет 43,5 часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабре.