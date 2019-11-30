Экс-сотрудник департамента образования и науки Москвы арестован по подозрению в мошенничестве

Экс-сотрудник департамента образования и науки Москвы арестован по подозрению в мошенничестве
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: pixabay.com

Сергея Желонкина, занимавшего должность советника отдела экономики и анализа управления в столичном департаменте образования и науки, арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Об этом стало известно в субботу, 30 ноября. Решением суда, преступник останется в заключении до 27 января 2020 года, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Басманного районного суда Москвы. Однако что именно нарушил Желонкин, не разглашается.

Известно, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а это грозит бывшему работнику департамента образования лишением свободы сроком до десяти лет, а также штрафом в миллион рублей. В представительстве департамента подчеркнули, что уголовное дело Желонкина никак не связано с ведомством.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в российском Центробанке пояснили, как не стать жертвой мошенников, крадущих деньги с банковских счетов.

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