Актриса Анна Хилькевич призналась, что стыдится российских мужчин

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в интервью Дмитрию Шепелеву рассказала, что ей часто бывает стыдно за соотечественников-мужчин.

Видеоинтервью было опубликовано в пятницу, 29 ноября, на YouTube-канале телеведущего Дмитрия Шепелева под названием «Папки». В ходе разговора шоумен задает актрисе пятьдесят различных вопросов. Когда речь зашла о представителях сильного пола, Хилькевич заявила, что не в восторге от российских мужчин.

Более того, по словам звезды «Универа», ей часто бывает стыдно за лень соотечественников, их склонность к алкоголю и нежелание помогать женщинам. При этом Хилькевич подчеркнула, что противоположным образом относится к белорусам. Актриса добавила, что это, вероятно, связано с тем, что её отец — белорус.

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