Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России

Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уехал из России
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

Фигурист Петр Чернышев, супруг серьезно больной актрисы Анастасии Заворотнюк уехал из России. Об этом сообщила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в Instagram.

Чернышев отправился в Минск, чтобы выступить в ледовом шоу «Руслан и Людмила». Все свое свободное время он поддерживает супругу.

В начале ноября Петр Чернышев впервые за долгое время вышел на лед, выступив в Петербурге. Петр принял участие в новой постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Выступление фигуриста на льду СК «Юбилейный» было безукоризненным и, более того, после завершения представления Чернышев появился на льду, чтобы сделать общее фото.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с тяжелой болезнью, появился новый снимок с мужем, фигуристом Петром Чернышевым.

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