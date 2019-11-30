Елизавета II выразила соболезнования родным жертв теракта в Лондоне

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родным и близким погибшим в теракте на Лондонском мосту, совершенного в пятницу, 19 ноября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Букингемского дворца, королева и ее супруг принц Филипп были опечалены известием о произошедшем в Лондоне теракте. Они выразили глубокие соболезнования всем семьям и близким жертв инцидента, а также тем, кто оказался затронут нападением.

Также монарх поблагодарила сотрудников полиции, экстренных служб, а также очевидцев, оказавшим помощь пострадавшим.

Жертвами теракта стали мужчина и женщина. Они скончались на месте от ножевых ранений.Полиция ликвидировала подозреваемого — 28-летнего Усмана Хана, проживавшего в графстве Стаффордшир. Ранее он был осужден за террористическую деятельности и провел шесть лет в тюрьме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лондонском мосту в результате теракта погибли двое.