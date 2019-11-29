На Лондонском мосту в результате теракта погибли двое

Еще несколько человек находятся в больнице, их состояния оценивается как тяжелое.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Обо всем сообщает BBC со ссылкой на собственный источник в правительстве Великобритании. Нападение на Лондонском мосту произошло в пятницу вечером. Мужчина набросился на прохожих с ножом – от его действий пострадали как минимум шесть человек. Двое погибли от серьезности полученных травм, еще четверо находятся в больнице под наблюдением врачей. По предварительным данным, число погибших может достигать трех человек, но эту информацию пока не подтвердили.

На данный момент произошедшее расценивается как теракт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что аноним-минер прервал процесс по делу о теракте в метро Петербурга. Автозак с заключенными, как отмечают очевидцы, уехал от здания суда.