Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего звезд российской эстрады «тупыми»

Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего звезд российской эстрады &#171;тупыми&#187;
Продюсер отметил, что сегодняшние музыканты не считают важным наличие соответствующего образования. Фото: Wikipedia

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал исполнителя Вячеслава Добрынина, назвавшего звезд российского шоу-бизнеса «тупыми».

По мнению певца, современные артисты не владеют музыкальной грамотой, плохо поют и демонстрируют низкий уровень интеллекта, не умея выразить свои мысли. Мнение Добрынина разделил продюсер Иосиф Пригожин, отметив, что среди представителей эстрады есть те, кто не знает, «сколько будет дважды два».

Пригожин посетовал, что ценность профессии музыканта девальвировалась, пишет «Газета.ru». Сейчас необязательно быть связанным с музыкой, чтобы стать звездой. И большинство стремящихся на сцену молодых людей интересуются лишь способом заработать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Филипп Киркоров продемонстрировал поклонникам интерьер его собственного вагона для поездок во время гастролей.

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