В России три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам

С 1 декабря вступит в силу ужесточение в отношении распространения трех рецептурных препаратов: «Тропикамид», «Тапентадол» и «Прегабалин».
Все вышеперечисленные лекарства относятся к жизненно необходимым препаратам, однако в то же время пользуются повышенной популярностью у наркозависимых людей. С 1 декабря на эти лекарства будет распространяться статья 234 УК РФ, «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».
За нарушение правил распространения теперь можно получить до трех лет заключения, в то время как раньше нарушитель ограничился бы выплатой штрафа от трех до тридцати тысяч рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разработали приложение для проверки качества и подлинности лекарственных препаратов. Если программа выявит нарушение, пользователю предложат обратиться в соответствующие органы надзора.