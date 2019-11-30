В России три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам

В России три жизненно важных препарата приравняли к наркотикам
Теперь нарушение правил распространения этих препаратов будет караться намного жестче. Фото: pixabay.com

С 1 декабря вступит в силу ужесточение в отношении распространения трех рецептурных препаратов: «Тропикамид», «Тапентадол» и «Прегабалин».

Все вышеперечисленные лекарства относятся к жизненно необходимым препаратам, однако в то же время пользуются повышенной популярностью у наркозависимых людей. С 1 декабря на эти лекарства будет распространяться статья 234 УК РФ, «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

За нарушение правил распространения теперь можно получить до трех лет заключения, в то время как раньше нарушитель ограничился бы выплатой штрафа от трех до тридцати тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разработали приложение для проверки качества и подлинности лекарственных препаратов. Если программа выявит нарушение, пользователю предложат обратиться в соответствующие органы надзора.

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