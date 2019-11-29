В России выпустили приложение для проверки лекарств

Центр развития перспективных технологий предоставил мобильное приложение «Честный знак», с помощью которого можно можно проверить лекарства на подлинность.

С помощью камеры смартфона приложение анализирует код цифровой маркировки на упаковке лекарств и рассказывает о результатах проверки.

С помощью данного приложения можно будет узнать подлинность лекарственного препарата. Если же покупателю попадется контрафактный продукт, то в приложении можно будет сообщить в органы надзора через специальную форму.

В приложении уже отсканировали больше миллиона кодов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закупленные сто тысяч тонн соли призваны избавить Петербург от проблем с наледью. Однако это может привести к другим сложностям. О закупке отчитался Сергей Малинин, врио главы комитета по благоустройству Северной столицы.