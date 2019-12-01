В Петербурге в горящей квартире погиб мужчина

Его тело нашли после того, как удалось ликвидировать пламя.

Все случилось сегодня, 1 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Квартира вспыхнула в доме номер 5 по 14-й линии В.О. Внутри находился 45-летний мужчина, который не успел покинуть помещение и сгорел заживо. Тело обнаружили уже после тушения огня.

«Водкой грелся»,

— считает одна из подписчиц.

Пока что официальных данных не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из дымящегося автобуса в Ольгино смогли спастись 50 человек. Водитель автобуса заметил, что дымиться моторный отсек. Он остановил транспортное средство и успел спасти жизнь не только себе, но и пассажирам.