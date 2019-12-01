«Мне дали семь месяцев»: Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

&#171;Мне дали семь месяцев&#187;: Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Мирослава Дума. Фото: .instagram.com

Соосновательница модного издания Buro 24/7, предпринимательница Мирослава Дума призналась, что ей диагностировали смертельное заболевание и дали семь месяцев.

По словам Думы, медики диагностировали редкое заболевание легких в этом году и прогнозировали, сколько ей осталось жить. В своем Instagram она отметила, что происходящее отразилось на ее взглядах, так как до этого момента она пренебрегала своим здоровьем.

По словам девушки, «годы самокритики и сомнений в себе, стресса, диет» подорвали ее иммунитет и привели к тому, что она «смертельно заболела». Дума также отметила, что месяцы восстановления были одними из самых счастливых в ее жизни, хоть иногда и тяжелыми.

Больше Дума ничего о болезни не рассказала, пообещав, что о своем состоянии сообщит подробнее позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бывшая супруга экс-короля Малайзии обратилась к столичным стражам порядка. Она заявила, что неизвестная угрожала ее сыну.

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