Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии

Дорожное происшествие, участниками которого стали лесовоз и две легковушки, произошло в Пряжинском районе Карелии. Три человека погибли и еще один пострадал.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное МЧС России, авария произошла около двух часов дня в воскресенье, 1 декабря, на 371 километре федеральной трассы «Сортавала». На месте работали 16 спасателей с использованием семь спецмашин.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Lada XRAY выехал на встречку, пытаясь обогнать BMW, и столкнулся с лесовозом. Все трое погибших находились в легковушке: 38-летний водитель, 31-летняя пассажирка и мужчина-пассажир, личность которого пока не установлена. Еще одного пассажира госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьям погибших в ДТП в Забайкалье окажут материальную поддержку.