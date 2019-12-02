Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии

Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии
Место ДТП. Фото: vk.com/dtpptz

Дорожное происшествие, участниками которого стали лесовоз и две легковушки, произошло в Пряжинском районе Карелии. Три человека погибли и еще один пострадал.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное МЧС России, авария произошла около двух часов дня в воскресенье, 1 декабря, на 371 километре федеральной трассы «Сортавала». На месте работали 16 спасателей с использованием семь спецмашин.

По предварительным данным ГИБДД, водитель Lada XRAY выехал на встречку, пытаясь обогнать BMW, и столкнулся с лесовозом. Все трое погибших находились в легковушке: 38-летний водитель, 31-летняя пассажирка и мужчина-пассажир, личность которого пока не установлена. Еще одного пассажира госпитализировали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьям погибших в ДТП в Забайкалье окажут материальную поддержку.

авария авто дтп карелия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России хотят ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети
Утро понедельника в Петербурге начнется с пробок
Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в Соединенных Штатах
Семьям погибших в ДТП в Забайкалье окажут материальную поддержку
Снегопад повалил новогоднюю елку в поселке Ленинское
Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились
В Роспотребнадзоре напомнили об основных путях заражения ВИЧ