Украина считает, что победила Россию на мировом рынке оружия

Украина считает, что победила Россию на мировом рынке оружия
Фото: https://pixabay.com/

Заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем считает, что Украина делает успехи в конкурировании с Россией на мировом рынке оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATR.

Как заявил Найем, Киев побеждает Москву на внешнем рынке даже при том, что «Укроборонпром» существует без финансирования в последние 30 лет. Он считает, Россия является основным конкурентом Украины, поскольку они обслуживают технику еще советского производства. Также «Укроборонпром» ремонтирует и предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации.

Найем подчеркнул, что страны все еще конкурируют на международном рынке. При этом Украина обладает «огромным интеллектуальным потенциалом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН.

оружие россия украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителям Ленобласти рассказали, где искать новогоднюю елку
В Ленобласти усилили контроль за уборкой снега
Украина считает, что победила Россию на мировом рынке оружия
Уборка Невского района ведется в круглосуточном режиме из-за сильного снегопада
В России хотят ужесточить наказание за продажу наркотиков в Сети
Утро понедельника в Петербурге начнется с пробок
Трое погибли в аварии с лесовозом в Карелии
Девять человек стали жертвами авиакатастрофы в Соединенных Штатах