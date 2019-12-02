Украина считает, что победила Россию на мировом рынке оружия

Заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем считает, что Украина делает успехи в конкурировании с Россией на мировом рынке оружия. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATR.

Как заявил Найем, Киев побеждает Москву на внешнем рынке даже при том, что «Укроборонпром» существует без финансирования в последние 30 лет. Он считает, Россия является основным конкурентом Украины, поскольку они обслуживают технику еще советского производства. Также «Укроборонпром» ремонтирует и предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации.

Найем подчеркнул, что страны все еще конкурируют на международном рынке. При этом Украина обладает «огромным интеллектуальным потенциалом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН.