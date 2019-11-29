Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

В Женеве делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

По словам Бальбека, представители Украины во время его выступления вели себя шумно: кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

Таким образом они, как отметил депутат, нарушили принципы демократии, главный из которых — свобода высказываний. Помимо этого, парламентарий раскритиковал организацию форума.

«Они не удосужились посмотреть, что я — член официальной делегации России, о чем секретариат Форума был уведомлен заранее», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в Женеве 28 ноября началась сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящая под эгидой Совета ООН. Сессия продлится два дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала Украине три военных корабля, задержанных в ноябре 2018 года.