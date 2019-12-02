Банда на BMW вынесла из БЦ в Петербурге более 60 меховых шуб на 5 млн рублей

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, которые похитили шубы из бизнес -центра в Василеостровском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, четверо неизвестных на двух автомобилях BMW X6 с подложными гос. знаками, принадлежащими другому региону, заблокировали пост охраны, проникли внутрь здания и похитили 67 меховых шуб, после чего скрылись. Сумма общего ущерба составила более 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино женщину убили на лестничнойклетке ради шубы. Мужчина заметил жительницу Мурино у станции метро «Девяткино». Ему приглянулась шуба, поэтому он решил проводить хозяйку до дома и отобрать у нее предмет роскоши.