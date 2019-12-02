В Усть-Ижоре незаконно вырубают деревья

На берегу Невы в в Усть-Ижоре незаконно вырубали деревья.

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры со ссылкой на ответ КГИОП огласило данную проблему.

По словам активистов, данные действия ведутся на берегу Невы вдоль Шлиссельбургского шоссе, а подрядчик работ является ООО «Возрождение». Компания на вырубку деревьев разрешения не получала. Вырубку ведут в зоне, которая находится на территории охраняемого природного ландшафта.

Активисты хотят обращаться в прокуратуру.